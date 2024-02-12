Кандидат в президенты от КПРФ посетит авиационный завод в Екатеринбурге

На этой неделе в Екатеринбург приедет кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов. Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, 14 февраля он посетит музей пионерии, возложит цветы к памятнику «Трудовой Урал», примет участие в отправке гуманитарного груза бойцам СВО и встретится с горожанами в КТ «Салют».