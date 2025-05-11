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Мода и Шоу-бизнес

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Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал ужасной пошлостью клип Валерии на фоне руин

Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал ужасной пошлостью клип Валерии на фоне руин

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал клип Валерии «С чего начинается Родина», снятый на фоне руин.

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Комментарии
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МК
Маргарита Качаева
А что он понимает, без имени отца он вообще никто
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13 час.
Ирина Черных
&quot;Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал клип Валерии «С чего начинается Родина»                                                                           Что-то не припомнится, что  сам этот критик полезного и интресного сделал в России, чтобы критиковать других.
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10 час.
Elena Dmitrieva
Клип и правда дурацкий. Да и Валерия орет каким-то заполошным голосом. Не смогла слушать более 10 с. Впрочем, я ее ор вообще слушать не могу. Так что здесь я с этим ширвинденком согласна. И вообще надоели все эти самопровозглашенные звезды-бездарь на бездари и бездарью погоняет. Пора разогнать эту шоблу, тошнит от этих рож и воплей.
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46 мин.
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