Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал ужасной пошлостью клип Валерии на фоне руин

"Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал клип Валерии «С чего начинается Родина» Что-то не припомнится, что сам этот критик полезного и интресного сделал в России, чтобы критиковать других.

Elena Dmitrieva

Клип и правда дурацкий. Да и Валерия орет каким-то заполошным голосом. Не смогла слушать более 10 с. Впрочем, я ее ор вообще слушать не могу. Так что здесь я с этим ширвинденком согласна. И вообще надоели все эти самопровозглашенные звезды-бездарь на бездари и бездарью погоняет. Пора разогнать эту шоблу, тошнит от этих рож и воплей.