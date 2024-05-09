В России запустят федеральную сеть интернета вещей. Через два года

Запуск федеральной российской сети LTE для интернета вещей с целью передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 годуКак сообщают «Ведомости», специально для этих нужд Минцифры планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц.
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