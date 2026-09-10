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Регионы России

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Сертификацию самолёта «Суперджет» планируют завершить в первом квартале 2027 года

Сертификацию самолёта «Суперджет» планируют завершить в первом квартале 2027 года

По словам Дмитрия Ядрова, самолёт в настоящее время проходит сертификационные испытания, а двигатель на эту модель уже сертифицирован.

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