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Дочь Марии Порошиной вышла замуж — невеста без фаты и в брюках

Дочь Марии Порошиной вышла замуж — невеста без фаты и в брюках

Полина поделилась кадрами красивой церемонии на сцене. Мария Порошина с дочкой Полиной Куценко Филипп Гончаров30-летняя Полина, дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко, вышла замуж.

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