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Александр Усик: «Тот, кто считает удар Дюбуа чистым, тоже грязен»

«Это нехорошо, когда люди пытаются добиться победы, используя грязную тактику. На самом деле невозможно победить, если ты нечестен, нужно играть по правилам.

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