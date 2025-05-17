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Бобровский отразил 15 из 17 бросков в 6-м матче с «Торонто», в 3-м периоде – 2 из 4. Поражение – 4-е в текущем плей-офф, у него 89,8% сэйвов в 11 играх

Бобровский отразил 15 из 17 бросков в 6-м матче с «Торонто», в 3-м периоде – 2 из 4. Поражение – 4-е в текущем плей-офф, у него 89,8% сэйвов в 11 играх

Вратарь «Флориды» вышел в старте на шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (0:2, 3-3).

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