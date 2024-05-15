Все меньше молодежи в Молдове выбирает научно-исследовательскую карьеру

В Молдове все меньше молодежи выбирает научно-исследовательскую карьеру. По данным Национального бюро статистики, число сотрудников в этой элитной области сокращается с каждым годом, а большинство исследователей в стране старше 64 лет.
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