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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на седьмое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1167 = Вам не нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы сегодняшнего дня ="В каждом человеке есть колокольчик, и, если его тронуть, человек зазвенит самым прекрасным, что в нём есть" =Все представления человека в бодрствующем состоянии— это всего лишь некое резюме нашего знания о Мире =Выстраивание стратегических задач, не согласованных с программой Творца — ведёт к разочарованию в смысле Жизни =Главное, управление государством можно доверить только тому, кто умеет управлять собственным домом =Действительность – это не что-то абсолютное… Действительность такая, какой ты воспринимаешь её =Душа вечна и изначальна, она неуничтожима и неделима, она не возникает и не исчезает, она за пределами и Времени, и Пространства ="Если два человека встретятся один раз - это случайность, но, если они встретятся снова, это судьба.

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