Мстит разоблачением правды: Болгар гневно заявила, с кем Дуров изменял ей, когда та носила под сердцем его ребенка

Буквально за неделю отношению к Павлу Дурову у публики в корце изменилось. Людям удалось узнать о жизненных позициях и принципах мужчины, но, кажется, что поклонникам предпринимателя еще есть что узнавать, ведь мать 3 его детей Ирина Болгар продолжает обнажать факт за фактом об из нестандартной семейной жизни.