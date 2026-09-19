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Неизвестный плеснул вином в лицо премьеру Венгрии Мадьяру

Неизвестный плеснул вином в лицо премьеру Венгрии Мадьяру

Неизвестный мужчина облил вином премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в знак личной неприязни и несогласия с его политикой .

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