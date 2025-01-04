Организаторы «Гонки чемпионов» назвали Кулешову биатлонисткой в автограф-картах

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани с 4 по 5 января. Там соревнуются как лыжники, так и биатлонисты. Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной по биатлону.