Глубокая неопределенность спроса: СПГ может вскоре стать ненужным

Несмотря на то, что долгосрочные планы отрасли сжиженного топлива остаются пока еще стабильными и нетронутыми неопределенностью, краткосрочные и среднесрочные прогнозы спроса становится все труднее определять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии