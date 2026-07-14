Младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме с огромным крестом на шее

Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони Кассель дебютировала на подиуме. Видео появилось на странице Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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