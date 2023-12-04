В Киеве рассказали о новой тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются обороняться на одних направлениях и атаковать на других. По словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, корректировка действий ВСУ вызвана наступлением зимы и ресурсными возможностями армии.
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