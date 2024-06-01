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Царьград

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Самарский университет вошёл в 20-ку лучших вузов России

Самарский университет вошёл в 20-ку лучших вузов России

Он представлен в 10 предметных рейтингах.Агентство RAEX опубликовало свежие предметные рейтинги вузов России.

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