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Актер Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове*

Актер Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове*

88-летний артист прокомментировал поведение актеров, которые уехали из России.Василий Ливанов, создавший один из лучших кинообразов Шерклока Холмса, прокомментировал провокационные выступления уехавших из России деятелей культуры.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
О Хамоватовой давно пора забыть, а её всё вытаскивают на свет божий.
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4 час.

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