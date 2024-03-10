Актер Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове*

88-летний артист прокомментировал поведение актеров, которые уехали из России.Василий Ливанов, создавший один из лучших кинообразов Шерклока Холмса, прокомментировал провокационные выступления уехавших из России деятелей культуры.
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