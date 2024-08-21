В Архангельском театре кукол вновь сменился руководитель

В свой 92-й сезон Архангельские кукольники входят с большими планами, но под новым руководством. Рассказываем, чего ожидать зрителям и кто в настоящий момент возглавляет один из крупнейших театров города.
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