Подмосковный охотнадзор сообщил о начале весенней линьки у зверей

В природных угодьях Московской области наступает период обновления для множества обитателей леса. С приближением тепла лисицы, белки, зайцы, барсуки и лоси начинают процесс смены шерсти, избавляясь от зимнего «наряда», который защищал их в холода.
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