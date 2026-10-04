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Царьград

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Главное за ночь и утро 4 октября. Прибалтика на грани катастрофы, Латвию ждёт сюрприз

Главное за ночь и утро 4 октября. Прибалтика на грани катастрофы, Латвию ждёт сюрприз

Прибалтика стоит на грани катастрофы. В газовом хранилище, рассчитанном на четыре страны, нет и половины объёма топлива.

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