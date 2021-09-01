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Комментаторы указывают на абсурдные антироссийские заявления Зеленского в США

Комментаторы указывают на абсурдные антироссийские заявления Зеленского в США

Владимир Зеленский во время визита в США допустил абсурдные антироссийские заявления, противореча сам себе.

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Ирина Тютюгина
Скажите кто-нибудь этому недоучке, что природный газ на 70-98% состоит из МЕТАНА.
Владимир Щербина
И вот всё такое "грамотное" население Укропитекии.
bianka Белая
Какая логика у охваченного страхом истерящего клоуна?
sasha50let
А ещё Вова Зеленский забыл сказать о том, что молекулы российского газа недемократичны и не одобряют гомосексуализма.
Анатолий Анатольев
И когда укр внесут в СПИСОК - вражеская "срана"?????!
Валентин Щербаков
Под Зельцманом очень сильно закачалось кресло, поэтому от переговоров в штатах зависит его дальнейшая судьба.
Иван
сволочь!
Иван
Александр Виноградов
Ну что взять с придурка Зе,сам себя обосрал.Идиот,он и есть идиот. Тупее презика мир не видел. Хуйло,оно и есть хуйло.
Василий Ревин
Ну что сказать ? ДУРАЧОК . Жалко мне его , ведь он до сих пор не понимает куда он влез
Аркадий Цыганов
Поставил на одну ступень себя и Германию. На сегодня это шиза.
Борис Осипов
Максим Буров
Решил как-то Зеленский сделать химический анализ газа российского, а там: метан, коррупция, шантаж и манипуляции.:)
Анатолий Лановой
ООН нужно срочно запретить России поставлять "грязный" газ в Украину.
сергей кочегаров
Клоун - он и в США клоун.
Надежда
Грязный у тебя язык... пианист...

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