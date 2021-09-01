Комментаторы указывают на абсурдные антироссийские заявления Зеленского в США

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаКомментаторы указывают на абсурдные антироссийские заявления Зеленского в США Владимир Зеленский во время визита в США допустил абсурдные антироссийские заявления, противореча сам себе.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ТютюгинаСкажите кто-нибудь этому недоучке, что природный газ на 70-98% состоит из МЕТАНА.Владимир ЩербинаИ вот всё такое "грамотное" население Укропитекии.bianka БелаяКакая логика у охваченного страхом истерящего клоуна?Ssasha50letА ещё Вова Зеленский забыл сказать о том, что молекулы российского газа недемократичны и не одобряют гомосексуализма.Анатолий АнатольевИ когда укр внесут в СПИСОК - вражеская "срана"?????!Валентин ЩербаковПод Зельцманом очень сильно закачалось кресло, поэтому от переговоров в штатах зависит его дальнейшая судьба.Ивансволочь!ИванАВАлександр ВиноградовНу что взять с придурка Зе,сам себя обосрал.Идиот,он и есть идиот. Тупее презика мир не видел. Хуйло,оно и есть хуйло.Василий РевинНу что сказать ? ДУРАЧОК . Жалко мне его , ведь он до сих пор не понимает куда он влезАркадий ЦыгановПоставил на одну ступень себя и Германию. На сегодня это шиза.БОБорис ОсиповМаксим БуровРешил как-то Зеленский сделать химический анализ газа российского, а там: метан, коррупция, шантаж и манипуляции.:)Анатолий ЛановойООН нужно срочно запретить России поставлять "грязный" газ в Украину.сергей кочегаровКлоун - он и в США клоун.НадеждаГрязный у тебя язык... пианист...Комментировать
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