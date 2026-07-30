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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс: «Хэмилтон увидел, как я стрелял в свиней из вертолета, и отправил мне длинное сообщение. Он написал: «Только трус может стрелять в животное с вертолета»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал, как пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заблокировал его из-за стрельбы по свиньям с вертолета.

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