В Республике Татарстан двое местных жителей обвиняются в убийстве мужчины, совершенном 28 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего и 58-летнего уроженцев города Казани, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.
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