❗️ В Крыму в последние годы заметно выросло число людей, курящих вейпы «Люди уже не стесняясь курят и в общественных местах, на остановках, потому что, наверное, не видят такого жёсткого контроля со стороны правоохранительных органов и фиксации этих правонарушений», — сообщил руководитель фонда по формированию здорового образа жизни «За трезвый Крым» Юрий Платицын.