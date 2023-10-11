Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» - «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в состав Госкорпорации «Ростех».
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