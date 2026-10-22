Президент России Владимир Путин поделился, что посмотрел исторический фильм «Рождение империи». В интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину он признался, что картина ему понравилась, сообщили на сайте Кремля.
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