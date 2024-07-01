Кабмин увеличил долю субсидирования расходов по переводу авто на природный газ

В текущем году нормативы субсидирования расходов бизнесу и гражданам по переводу автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники с традиционных видов топлива на природный газ повысили с 48% до 78% от общей стоимости работ.
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