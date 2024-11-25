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Сенатор Епифанова назвала экономику одной из возможных тем послания Путина

Сенатор Епифанова назвала экономику одной из возможных тем послания Путина

Сенатор Ольга Епифанова выразила мнение, что в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию могут быть озвучены вопросы экономического развития страны, международного сотрудничества, а также поддержки среднего и малого бизнеса.

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