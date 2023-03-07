Военное обозрение

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Американская компания провела наземные испытания нового ракетного двигателя для перспективной МБР

Американская компания провела наземные испытания нового ракетного двигателя для перспективной МБР

Программа создания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, которая в перспективе должна заменить уже неоднократно модернизированную МБР Minuteman III, выходит на новый этап.

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