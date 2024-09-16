Зеленский возложил на Байдена ответственность за достижение мира

Украина может добиться мира на своих условиях только при помощи США. Для этого президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) отправится в США со своим планом, который он покажет уходящему американскому главе государства Джо Байдену.
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