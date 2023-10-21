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Газета «Культура»

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В культурном форуме в Санкт-Петербурге могут принять участие гости из Европы

В культурном форуме в Санкт-Петербурге могут принять участие гости из Европы

В Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), помимо представителей из стран БРИКС, ШОС и СНГ, не исключаются гости из Европы, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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