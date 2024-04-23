CYBERPUNK 2077 + DLC: PHANTOM LIBERTY STEAM

https://irongamers.ru/sale/key/4224885 - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Игра работает в России; ✔️ После оплаты вы получаете общий аккаунт Steam для игры в оффлайн режиме, весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть; ✔️ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита Steam Guard, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ; ✔️ Возможность обновлять игру в любое время; ⌛️ Если у вас появятся какие-либо вопросы, то можете задавать их в чате с продавцом, время работы технической поддержки: с 9:30-23:30 ⌛️ ⌛️ Время игры не ограничено - можно играть, когда захотите и сколько захотите! ⌛️ Инструкция по активации игры: 1.