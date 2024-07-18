Рассказали мне как-то историю, как один мужик понравившуюся девушку на хозяйственность проверял. Привел ее первый раз к себе домой – девушка думала, что для романтической ночи, но не все так просто.
Как один мужик девушку на хозяйственность проверял
Комментарии
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Кот Рыжый
Как всегда у автора мания, выставить в мрачном свете мужчин! Высмеять их всеми доступными средствами, зато обелить самую последнюю лохудру! 😜
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17 час.
Ведищева Елена
о, так вы тот самый психолух?
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15 час.
Ведищева Елена
С изумительной фразы решил как-то начать знакомство со мной один субъект: "Холодно и сыро... А давай к тебе - чаю попьем... с вареньем. Варенье-то у тебя ж есть?"
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15 час.
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