Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Елена
    С языка сняли.... ￼, хотя и парней таких полно. 😏Адекватная планка...
  • Кот Рыжый
    Адекватная планка...
  • Кот Рыжый
    Тут я с вами соглашусь. Этакое зеркальное поведение. Мужчины  не сразу, но поняли, нечего в порядочность играть! В ин...Адекватная планка...

Как один мужик девушку на хозяйственность проверял

Как один мужик девушку на хозяйственность проверял

Рассказали мне как-то историю, как один мужик понравившуюся девушку на хозяйственность проверял. Привел ее первый раз к себе домой – девушка думала, что для романтической ночи, но не все так просто.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Как всегда у автора мания, выставить в мрачном свете мужчин! Высмеять их  всеми доступными средствами,  зато обелить самую последнюю лохудру! 😜
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17 час.
Ведищева Елена
о, так вы тот самый психолух?
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15 час.
Ведищева Елена
С изумительной фразы решил как-то начать знакомство со мной один субъект: &quot;Холодно и сыро... А давай к тебе - чаю попьем... с вареньем. Варенье-то у тебя ж есть?&quot;
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15 час.

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