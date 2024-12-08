Главы МИД Турции и Британии обсудили меры по ситуации в Сирии

Шаги предотвращения негативных последствий захвата власти в Сирии обсудили главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми 8 декабря по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
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