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Кристиан Эриксен: «Я перешел в «МЮ» не ради эмблемы, а из-за футбола. Стиль тен Хага подходит мне»

Кристиан Эриксен поделился мыслями после подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». – Насколько сильно Эрик тен Хаг повлиял на ваше решение о переходе? – Очень сильно.

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