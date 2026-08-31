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Царьград

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VK представила "Напоминатель" для облегчения работы учителей

VK представила "Напоминатель" для облегчения работы учителей

Компания VK внедрила функцию "Напоминатель" в платформу "Сферум", чтобы облегчить педагогам рутинные задачи и уведомлять родителей о событиях в школе.

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