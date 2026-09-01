Сергей Лавров подтвердил успехи и партнерство с Узбекистаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил своего узбекистанского коллегу Бахтиера Саидова с 35-й годовщиной независимости Узбекистана, отметив роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии и укрепление двусторонних связей.