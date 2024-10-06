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Петербургский дневник

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Кудрявцева назвала Лерчек человеком«без стыда и совести»

Кудрявцева назвала Лерчек человеком«без стыда и совести»

Таким образом, она попыталась защитить честь своей подруги Кати Гордон Телеведущая Лера Кудрявцева жестко высказалась в отношении блоггерши Валерии Чекалиной (более известной как Лерчек), против которой возбудили новое уголовное дело.

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