Кудрявцева назвала Лерчек человеком«без стыда и совести»

Таким образом, она попыталась защитить честь своей подруги Кати Гордон Телеведущая Лера Кудрявцева жестко высказалась в отношении блоггерши Валерии Чекалиной (более известной как Лерчек), против которой возбудили новое уголовное дело.
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