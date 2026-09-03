The Kiev regime, the CIA and MI6 desperately need the expansion of the war. This was stated in the social network X by Professor Tuomas Malinen of the University of Helsinki.
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