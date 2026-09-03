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The Eurasia Daily news agency

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Heads will fly all over the West: Escalation is not needed Russia, it wins — Malinen

Heads will fly all over the West: Escalation is not needed Russia, it wins — Malinen

The Kiev regime, the CIA and MI6 desperately need the expansion of the war. This was stated in the social network X by Professor Tuomas Malinen of the University of Helsinki.

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