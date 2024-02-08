Володин: НАТО разрушит ЕС

Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз. Об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Швеции, вступающей в Североатлантический альянс, закрыть расследование теракта на «Северных потоках».
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