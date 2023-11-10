Тренер Сергей Давыдов: российскому фигурному катанию грех жаловаться даже в условиях изоляции

Тренер Сергей Давыдов в беседе с RT выразил мнение, что российским фигуристам грех жаловаться даже в условиях полной изоляции от международных турниров, поскольку за последние два года этот вид спорта переживает максимальный подъем в стране.
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