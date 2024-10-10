Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Одуревшие и заплывшие жиром от халявных рублей автостраховщики хотят ещё ниже наклонить автолюбителей, чтобы ловчее б...В России предложи...
  • Слава Белый
    🙈🤣 когда нас бабки останавливали? Придурки. Если люди уже не могут терпеть друг друга, то их 5 000 остановят? Ничто...Названа стоимость...
  • Влад Владимиров
    Этот херов пианист в своих прелюдиях , увы, застрял...Ему давным давно пора уже сменить этот тупой репертуар... Свои...В России высказал...

Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?

Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Произнести размытую фразу ...-мы победим -это ничего не сказать . Договаривать надо до конца , человеку с двойным гражданством . Как бы не понять , что победят США . А это для нас принципиально важно . Тут важно окончание ! При всём уважении мы всегда видим смысл в сказанном , а не пространные слова и выражения и тем более для кого они сказаны . Давайте реально смотреть на мир и слышать то, что слышим , иначе смысл пропадает ... Итак ждём не произнесённое слово . Кто это МЫ ? А вместе  США и РФ   не прокатит . Жизни отдаём мы и победа должна быть исключительно наша со всеми остаточными привилегиями ( сдача в плен, полная и безоговорочная капитуляция , ключи от Киева ,сдача всех территорий Российской Федерации при свидетелях отказ от них .  , подписанные бумаги , сдача дел и т. д.) всё как положено в таких случаях до последней буквы .
Ответить
20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И ещё Стивен , хочешь совет.  Бери семью и срочно вылетай из Америки в Россию  . Там будет что-то страшное с этим циклоном намечается
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх