Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Произнести размытую фразу ...-мы победим -это ничего не сказать . Договаривать надо до конца , человеку с двойным гражданством . Как бы не понять , что победят США . А это для нас принципиально важно . Тут важно окончание ! При всём уважении мы всегда видим смысл в сказанном , а не пространные слова и выражения и тем более для кого они сказаны . Давайте реально смотреть на мир и слышать то, что слышим , иначе смысл пропадает ... Итак ждём не произнесённое слово . Кто это МЫ ? А вместе США и РФ не прокатит . Жизни отдаём мы и победа должна быть исключительно наша со всеми остаточными привилегиями ( сдача в плен, полная и безоговорочная капитуляция , ключи от Киева ,сдача всех территорий Российской Федерации при свидетелях отказ от них . , подписанные бумаги , сдача дел и т. д.) всё как положено в таких случаях до последней буквы .