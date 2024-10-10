Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР).
Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова» в Донбассе. О чем он их спросил?
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Произнести размытую фразу ...-мы победим -это ничего не сказать . Договаривать надо до конца , человеку с двойным гражданством . Как бы не понять , что победят США . А это для нас принципиально важно . Тут важно окончание ! При всём уважении мы всегда видим смысл в сказанном , а не пространные слова и выражения и тем более для кого они сказаны . Давайте реально смотреть на мир и слышать то, что слышим , иначе смысл пропадает ... Итак ждём не произнесённое слово . Кто это МЫ ? А вместе США и РФ не прокатит . Жизни отдаём мы и победа должна быть исключительно наша со всеми остаточными привилегиями ( сдача в плен, полная и безоговорочная капитуляция , ключи от Киева ,сдача всех территорий Российской Федерации при свидетелях отказ от них . , подписанные бумаги , сдача дел и т. д.) всё как положено в таких случаях до последней буквы .
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И ещё Стивен , хочешь совет. Бери семью и срочно вылетай из Америки в Россию . Там будет что-то страшное с этим циклоном намечается
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19 час.
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