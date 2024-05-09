Минобороны США заключило контракт на производство HIMARS на $861,3 млн

Пентагон и один из его крупнейших подрядчиков, корпорация Lockheed Martin, заключили контракт на сумму около $861,3 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги.
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