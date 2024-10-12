В Европарламенте случился скандал из-за работающих в Венгрии русских. Такое обвинение в адрес главы венгерского правительства Виктора Орбана озвучила глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен.
За что Орбан так сочно отчитал из-за русских фон дер Ляйен, а потом еще и глав трех стран
Комментарии
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Bogdan Stupin
Вообще-то, если уж вспоминать известного когда-то сатирика, под его замечание в адрес заокеанских "партнеров" России попадает не столько "вашингтонский обком", сколько российский. Поскольку сбежали из Германии (зачем СТОЛЬКО денег тратить на "щит в Европе", если их можно потратить на СВОИ ЛИЧНЫЕ хотелки!) не"амеры", а потомки тех, кто своей кровью и жизнью вывел СССР на Эльбу. А уж почему они, эти потомки, оказались тупее задорновских "амеров", вопрос из другого ящика...
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5 час.
Валера Морозов
Жаль, что он в одиночестве. И пример для всех! Для Вучича прежде всего.
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4 час.
Надежда
А не подскажете, какая кухарка в России предлагалась? Вы, часом, не спутали с Белоруссией, именно там Света-котлета жила, а теперь приживалкой на западе ошивается?
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33 мин.
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