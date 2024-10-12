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За что Орбан так сочно отчитал из-за русских фон дер Ляйен, а потом еще и глав трех стран

За что Орбан так сочно отчитал из-за русских фон дер Ляйен, а потом еще и глав трех стран

В Европарламенте случился скандал из-за работающих в Венгрии русских. Такое обвинение в адрес главы венгерского правительства Виктора Орбана озвучила глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Вообще-то, если уж вспоминать известного когда-то сатирика, под его замечание в адрес заокеанских &quot;партнеров&quot; России попадает не столько &quot;вашингтонский обком&quot;, сколько российский. Поскольку сбежали из Германии  (зачем СТОЛЬКО денег тратить на &quot;щит в Европе&quot;, если их можно потратить на СВОИ ЛИЧНЫЕ хотелки!) не&quot;амеры&quot;, а потомки тех, кто своей кровью и жизнью вывел СССР на Эльбу. А уж почему они, эти потомки, оказались тупее  задорновских &quot;амеров&quot;, вопрос из другого ящика...
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