За что Орбан так сочно отчитал из-за русских фон дер Ляйен, а потом еще и глав трех стран

Bogdan Stupin

Вообще-то, если уж вспоминать известного когда-то сатирика, под его замечание в адрес заокеанских "партнеров" России попадает не столько "вашингтонский обком", сколько российский. Поскольку сбежали из Германии (зачем СТОЛЬКО денег тратить на "щит в Европе", если их можно потратить на СВОИ ЛИЧНЫЕ хотелки!) не"амеры", а потомки тех, кто своей кровью и жизнью вывел СССР на Эльбу. А уж почему они, эти потомки, оказались тупее задорновских "амеров", вопрос из другого ящика...