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Нижегородская правда

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Финэксперт Батанова рассказала, сколько сейчас стоят услуги репетиторов

Финэксперт Батанова рассказала, сколько сейчас стоят услуги репетиторов

В 2026 году репетиторство в России стало дороже: в среднем стоимость одного часа занятий составляет 1000 – 1500 рублей, а подготовка к ЕГЭ с опытными преподавателями может достигать 2000 – 2500 рублей.

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