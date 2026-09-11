Финэксперт Батанова рассказала, сколько сейчас стоят услуги репетиторов

В 2026 году репетиторство в России стало дороже: в среднем стоимость одного часа занятий составляет 1000 – 1500 рублей, а подготовка к ЕГЭ с опытными преподавателями может достигать 2000 – 2500 рублей.
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