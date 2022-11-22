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Глейзеры объявили о готовности продать «Ман Юнайтед». Возможны также сторонние инвестиции в клуб

Владельцы «Манчестер Юнайтед» сообщили о готовности продать клуб. Клуб, принадлежащий семье Глейзеров, объявил о «процессе изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».

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