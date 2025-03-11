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Россия разрабатывает первые индикаторы и стандарты торговли древесиной

Россия разрабатывает первые индикаторы и стандарты торговли древесиной

Русские министерства и Федеральная антимонопольная служба разрабатывают первые отечественные индикаторы на древесину и устанавливают минимальные объемы реализации лесоматериалов на торгах, стремясь улучшить рынок и торговые механизмы.

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