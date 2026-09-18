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Власти США одобрили приобретение 49,5% акций Paramount иностранными владельцами

Власти США одобрили приобретение 49,5% акций Paramount иностранными владельцами

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) США одобрило ходатайство Paramount о разрешении иностранным инвесторам владеть 49,5% акций компании после завершения сделки с Warner Bros.

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