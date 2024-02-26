Закон об обязательной регистрации СИМ отклонен правительством. Его сочли преждевременным

Профильный комитет нижней палаты парламента порекомендовал отклонить внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильностиКак сообщает «Российская газета», законопроект об обязательной регистрации СИМ был внесен в Госдуму в октябре прошлого года.
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