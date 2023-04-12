Толщина слоя пепла достигла 20 см в поселках на Камчатке после извержения Шивелуча

Работы по очистке осложняется непрекращающимися пеплопадом и ветром.<strong>На Камчатке приступают к расчистке от пепла территорий социальных объектов в поселке Ключи, который больше всего пострадал от пеплопада из извергающегося вулкана Шивелуч.
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